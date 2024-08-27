Для каждого второго зуммера важно сохранять воспоминания из путешествий

Большинство опрошенных зумеров (86%) сохраняет фотографии из путешествий в электронном виде. Помимо фотографий из путешествий сохранить воспоминания им помогают социальные сети, сувениры и песни, показало исследование Яндeкс 360, с результатами которого ознакомилась "Газета.