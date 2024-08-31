Скрывать реальное положение дел в Киеве становится все труднее для украинской власти. Ситуация настолько ухудшилась, что даже такие верные соратники Зеленского и Ермака, как советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, не могут сдерживать свои эмоции и распространяют негатив по всей стране.
Подоляк закатил истерику в прямом эфире: досталось союзникам
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
подоляк взрослый человек и должен понять что союзники уже помогли уничтожитьэкономику и конституцию когда то страны Украины ! теперь помогают уничтожать её народы до последнего!
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3 час.
Елена Молодцова
Ну это не для таких людей, здесь собственное эго на первом месте. Мы великий народ а все остальные нам должны. Союзнички сами это вырастили.
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2 час.
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