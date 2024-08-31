Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Потому,что по ним стреляют.Какие предложения имеете?Пентагон в бешенс...
  • Tatyana Boyko
    И дураку понятно почему это происходит уже и на нашей территории! Путину вопросы, почему уже у нас люди мирные гибнут?Пентагон в бешенс...
  • Андрей Прохоров
    О, правильно, Дурьева по перемывали, надо кого-нить ищо...."Неотменяемый" Ре...

Подоляк закатил истерику в прямом эфире: досталось союзникам

Подоляк закатил истерику в прямом эфире: досталось союзникам

  Скрывать реальное положение дел в Киеве становится все труднее для украинской власти. Ситуация настолько ухудшилась, что даже такие верные соратники Зеленского и Ермака, как советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, не могут сдерживать свои эмоции и распространяют негатив по всей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
подоляк взрослый человек и должен понять  что союзники уже помогли уничтожитьэкономику и конституцию когда то страны Украины ! теперь помогают уничтожать её народы до последнего!
Ответить
3 час.
Елена Молодцова
Ну это не для таких людей, здесь собственное эго на первом месте. Мы великий народ а все остальные нам должны. Союзнички сами это вырастили.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх