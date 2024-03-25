Фиолетовый день или День больных эпилепсией отметят 26 марта 2024 года в России и во всем мире Дмитрий СавенковПо данным Всемирной организации здравоохранения, каждый сотый человек в мире страдает эпилепсией, что составляет около 50 миллионов людей.