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Фиолетовый день или День больных эпилепсией отметят 26 марта 2024 года в России и во всем мире

Фиолетовый день или День больных эпилепсией отметят 26 марта 2024 года в России и во всем мире

Фиолетовый день или День больных эпилепсией отметят 26 марта 2024 года в России и во всем мире Дмитрий СавенковПо данным Всемирной организации здравоохранения, каждый сотый человек в мире страдает эпилепсией, что составляет около 50 миллионов людей.

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