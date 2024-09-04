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Что такое «гнев пряничного человечка», или Почему марафонцы какают в штаны во время забега

Что такое «гнев пряничного человечка», или Почему марафонцы какают в штаны во время забега

Марафон — это вид спорта, в котором атлеты выкладываются по максимуму. Дистанция 42 километра 195 метров — это чудовищное испытание для организма, даже тренированного, поэтому иногда у марафонцев не выдерживает сердце и забег заканчивается печально.

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