После рейда «Нелегал-кордон» в Нижнем Новгороде полиция проверила более 800 иностранцев почти по 250 адресам и выявила 541 нарушение миграционного законодательства, что привело к возбуждению уголовных дел по 66 эпизодам.
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