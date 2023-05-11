Ротару, Брежнева, Лобода: почему беглые звезды не могут избавиться от недвижимости

Народная артистка СССР София Ротару, певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода всегда пользовались большой популярностью в нашей стране, зарабатывали огромные деньги на простых россиянах, подписывали рекламные контракты, а баснословные гонорары вкладывали, в том числе, в элитную недвижимость, от которой теперь не могут избавиться.