Ротару, Брежнева, Лобода: почему беглые звезды не могут избавиться от недвижимости

Народная артистка СССР София Ротару, певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода всегда пользовались большой популярностью в нашей стране, зарабатывали огромные деньги на простых россиянах, подписывали рекламные контракты, а баснословные гонорары вкладывали, в том числе, в элитную недвижимость, от которой теперь не могут избавиться.
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