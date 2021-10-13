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Ученые изучат тысячи образцов крови из Уханя, чтобы найти источник COVID-19

Ученые изучат тысячи образцов крови из Уханя, чтобы найти источник COVID-19

Десятки тысяч образцов из банка крови в китайском городе Ухань будут исследованы учеными в поисках источника коронавирусной инфекции, заявили в Министерстве здравоохранения КНР, 12 октября сообщает телеканал CNN.

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