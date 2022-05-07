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Юбилей в воздухе: женщина отпраздновала столетие, прыгнув с парашютом

Юбилей в воздухе: женщина отпраздновала столетие, прыгнув с парашютом

Смелая старушка легко выпрыгнула из самолета вместе с инструктором и совершила успешную посадку.Много лет назад жительница Флориды (США) Рэймонда Салливан поклялась своим друзьям, что если доживет до 100 лет, то обязательно прыгнет с парашютом.

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