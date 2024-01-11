Путин сделал ряд заявлений, связанных с повышением цен на яйца и рыбу

Их ценообразование обусловлено экономическим процессами. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами Дальневосточного федерального округа объяснил россиянам, почему выросли цены на яйца и рыбу.
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