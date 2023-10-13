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«Ювентус» может вернуть Бернардески. Вингер «Торонто» – альтернатива более дорогому Берарди

«Ювентус» может вернуть Бернардески. Вингер «Торонто» – альтернатива более дорогому Берарди

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы хотели бы подписать Доменико Берарди из «Сассуоло», но если он окажется слишком дорогим, то они могут переключиться на вингера «Торонто».

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