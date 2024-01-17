Тайвань и Спецоперация по укреплению китайских яиц...

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Итак, Китай предсказуемо проиграл выборы на Тайване. Удивляться нечему – остров буквально кишит фондами «развития демократии», пресса так же прокачивает американские, извините за выражение, «нарративы» – то есть, свобода, процветание и независимость.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор прав- &quot;самой рациональной тактикой представляется сочетание блокады с постепенным выбиванием активных средств Тайваня&quot;. Но  начнут, вероятно, с блокады. Вот как выборы в России  пройдут (из уважение к другу Путину) тов Си начнет свою операцию на Тайване. Апрель их любимый месяц. Ну, а там ближе к американским выборам случится конфуз с американцами. И придется Байдену решать: отвечать или нет. И три войны он точно не потянет.
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