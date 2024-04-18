Несуществующий пансионат, водоем вместо дороги и драка пешехода с самокатчиком. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>Жительница Петрозаводска купила путевку в несуществующий пансионат, в Башкирии на месте дороги возник глубокий водоем, а в центре Екатеринбурга подрались самокатчик и пешеход.