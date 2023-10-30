Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno превосходит iGPU AMD Radeon 780M в 3DMark Недавно Qualcomm сняла запрет о ...

Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno превосходит iGPU AMD Radeon 780M в 3DMarkНедавно Qualcomm сняла запрет о производительности, которыми поделились с журналистами на прошлой неделе, продемонстрировав новый чип Snapdragon X Elite, разработанный специально для легких ноутбуков.
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