Аргументы и Факты

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СМИ: демократы давят на Маска из-за его участия в политической жизни США

СМИ: демократы давят на Маска из-за его участия в политической жизни США

По мнению экспертов, Белый дом никак не может решить, что ему делать с миллиардером Илоном Маском, который продолжает активно участвовать в политической жизни США, а принадлежащая ему социальная сеть Twitter создает для демократов большие проблемы.

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