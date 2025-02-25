Иван Уланов: «Люди, вставшие на защиту Родины, не смалодушничают перед новыми вызовами»

«Уверен, что люди, вставшие на защиту Родины, делом доказавшие любовь к ближнему, не смалодушничают и не спасуют перед новыми вызовами и задачами», — сказал глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов, комментируя проведение в регионе программы «Герои.