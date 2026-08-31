Лавров заявил о намерении НАТО превратить Арктику в новый фронт против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для Arctic.ru заявил, что НАТО пытается превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания России и ее единомышленников.
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