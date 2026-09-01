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«Чао, лето»: 53-летняя Юлия Высоцкая показала идиллию с 89-летним Андреем Кончаловским в Италии

«Чао, лето»: 53-летняя Юлия Высоцкая показала идиллию с 89-летним Андреем Кончаловским в Италии

Юлия Высоцкая подводит итоги прошедшего сезона серией атмосферных снимков из Италии, где провела последние теплые дни вместе с 89-летним супругом Андреем Кончаловским.

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