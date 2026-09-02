С кем готовы делить офис жители Твери: результаты исследования о работе с близкими

Каждый четвёртый житель Твери хотел бы работать со своей второй половиной. Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Твери и выяснил, с кем горожане готовы делить рабочее пространство, а перед кем не хотели бы отчитываться.