С кем готовы делить офис жители Твери: результаты исследования о работе с близкими

Каждый четвёртый житель Твери хотел бы работать со своей второй половиной. Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Твери и выяснил, с кем горожане готовы делить рабочее пространство, а перед кем не хотели бы отчитываться.
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