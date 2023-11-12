© Сергей Карпухин/ ТАСС Соединенные Штаты разоряют своих европейских вассалов, но продолжают покупать у России уран и критические материалы.
Лавров: США разоряют Европу, но продолжают покупать у РФ критические материалы и уран
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
никак не могу понять они нам санкции. а мы им уран и еще много чего. так зачем продавать врагам.мы им подушку а они нож в ребра. не могу понять.
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18 час.
Игорь Кузнецов
Как я понимаю наш экспорт отслеживается, это не 90-е. Вот запретили экспорт из России дизельного топлива - самим не хватает. Наращивайте мощности по переработке нефти и тогда... Конечно не всё "гладко", везде ищут "лазейки" - значит нужно делать оргвыводы Мишустину. Либо не умеют работать, либо "купленные". А то что продают покупателю - это и рабочие места, налоги, развитие промышленности. Другое дело по каким ценам.
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18 час.
Виктор Прощенко
Всё логично мы им обогощённый уран они наи обеднённый в виде снарядов через Украину. Когда уже наши мозги включат.
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17 час.
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