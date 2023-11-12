Лавров: США разоряют Европу, но продолжают покупать у РФ критические материалы и уран

САША ЛЕПАЕВ никак не могу понять они нам санкции. а мы им уран и еще много чего. так зачем продавать врагам.мы им подушку а они нож в ребра. не могу понять.

Игорь Кузнецов Как я понимаю наш экспорт отслеживается, это не 90-е. Вот запретили экспорт из России дизельного топлива - самим не хватает. Наращивайте мощности по переработке нефти и тогда... Конечно не всё "гладко", везде ищут "лазейки" - значит нужно делать оргвыводы Мишустину. Либо не умеют работать, либо "купленные". А то что продают покупателю - это и рабочие места, налоги, развитие промышленности. Другое дело по каким ценам.