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Российские бойцы зачищают "котел" под Волчанском. ВСУ бегут, бросая технику и оружие

Российские бойцы зачищают "котел" под Волчанском. ВСУ бегут, бросая технику и оружие

На Харьковском направлении разворачивается один из ключевых эпизодов текущего наступления российских войск.

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