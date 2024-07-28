Апокалипсис устроили вчера в Омске водители, приехавшие на Сабантуй. Праздник состоялся на Зеленом острове и собрал, по уточненной информации властей, 50 тыс.
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Апокалипсис устроили вчера в Омске водители, приехавшие на Сабантуй. Праздник состоялся на Зеленом острове и собрал, по уточненной информации властей, 50 тыс.