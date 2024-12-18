Какие дни декабря лама-астролог назвал «плохими» для начинаний Алёна ЮрьеваВ начале зимы буддийский лама-астролог из Курумканского дацана Олег Намжилов представил астрологический прогноз на предстоящие дни декабря.
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