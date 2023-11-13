Государственник Американцы поджигают китайское пограничье. Оппозиция в Мьянме захватила ряд территорий на рубежах Китайской Народной Республики и угрожает транзитному коридору в Индийский океан.
США ударили по Китаю с юга. Байден разжигает войну против Пекина
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
А что - "Отель Москва" остался не у дел или гонконгская триада топит за америкосов, посылая Пекин!? Как-бы южные китайцы и северные Хань-ци это не одно и тоже, есть различия и в языке, и в культуре, и само собой - в отношениях с партнёрами по транзитному делу, получается, что китайцы завалили агентурную работу и теперь в золотом треугольнике формируется антикитайская ЧВК с мощнейшим логистическим и фармацевтическим обеспечением. Да, заваруха, однако, это будет иметь не предсказуемые последствия...
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Чтобы сопли не жевали чтоб пендосы всех достали.
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4 час.
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