Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США ударили по Китаю с юга. Байден разжигает войну против Пекина

США ударили по Китаю с юга. Байден разжигает войну против Пекина

Государственник Американцы поджигают китайское пограничье. Оппозиция в Мьянме захватила ряд территорий на рубежах Китайской Народной Республики и угрожает транзитному коридору в Индийский океан.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
А что - &quot;Отель Москва&quot; остался не у дел или гонконгская триада топит за америкосов, посылая Пекин!? Как-бы южные китайцы и северные Хань-ци это не одно и тоже, есть различия и в языке, и в культуре, и само собой - в отношениях с партнёрами по транзитному делу, получается, что китайцы завалили агентурную работу и теперь в золотом треугольнике формируется антикитайская ЧВК с мощнейшим логистическим и фармацевтическим обеспечением. Да, заваруха, однако, это будет иметь не предсказуемые последствия...
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