США ударили по Китаю с юга. Байден разжигает войну против Пекина

brigadier21 Snytsarienko

А что - "Отель Москва" остался не у дел или гонконгская триада топит за америкосов, посылая Пекин!? Как-бы южные китайцы и северные Хань-ци это не одно и тоже, есть различия и в языке, и в культуре, и само собой - в отношениях с партнёрами по транзитному делу, получается, что китайцы завалили агентурную работу и теперь в золотом треугольнике формируется антикитайская ЧВК с мощнейшим логистическим и фармацевтическим обеспечением. Да, заваруха, однако, это будет иметь не предсказуемые последствия...