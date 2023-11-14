Международные и всероссийские праздники, отмечаемые 15 ноября 2023 года Юлия СкворцоваВажная информация о праздниках, отмечаемых во всех государствах мира 15 ноября 2023 года, может быть полезной для граждан.
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