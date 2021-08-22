НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bianka Белая
    О своих мощностях пусть европейцы думают.Россия может замо...
  • bianka Белая
    Уважаемый, слишком много у них такого криминала и, главное, сторонников этого криминала среди " простого" народа. Тол...Экономист рассказ...
  • Татьяна Браун
    Странная статейка, с заокеанским подвыванием.«Языковая полиция...

«Языковая полиция» в Казахстане

«Языковая полиция» в Казахстане

   Разъезжающая по всему Казахстану небольшая группа самозваных инспекторов по проверке изучения и внедрения казахского языка даёт повод националистам в России, одной из ближайших союзниц страны, бить себя в грудь, изображая праведный гнев.

Вернуться к статье
1910
Обсудить
Василий Иванович
Очередной амеровский гов-но-ед наложил русофобскую кучу
Natalija Osminina
Прежде, чем забывать русский язык, научись создавать на своем родном что-то стоящее, что создано на русском. А потом, делай свой язык единственно государственным. Иначе твоя страна, о великий Казахстан и другая Средняя Азия, быстро погрузятся в Средневековье, к баям и декханам, к войнам, засухам и голоду. Счастливого пути!
Евгений Гербель
Ну не хотят русский, выжившившие после оккупации, будут учить китайский. Делов то!
Александр Иванов
В первую очередь надо определить , а вся эта компания казахи, ли?
Александр
Русофобия и в России прет вовсю. Отделившиеся пока только подпевают.
Альбина Колесникова
А вот это как понять про русофобию в России за чем выдумывать? просто эмигрантам надо себя вести поприличнее и не нарушать наши законы.
Максим Буров
Что ни обрубок от Советского Союза , то НАЦИЯ, те Чёрное копали, эти Каспий, а песок тонким слоем тачками по степям  расбрасывали от края мира до края.И не надо говорить, что этот случай очередная провокация, а казахи братский народ потому что они на Сергея Кожугедовича похожи,не бандеровцы же?
Ludmila alechshenko (Koroleva)
Автор первый русофоб. Вся статья пропитана ненавистью к России. Русские построили для казахов города, вытащили их аулов, де они видели только баранов. Неблагодарный народ Не боитесь бумеранга
Александр
Из аулов они вылезли сами. А вот привели их к оседлому образу жизни в советское время. Построили практически все города Казахстана (кроме нескольких на юге, отжатыми казахами у таджиков и узбеков).
Леонид
Очередной недопиндос пасквиль накарябал.
Александр
В конце 80-х я говорил о подобных тенденциях. Но надо мной просто смеялись. И смеялись в основном русские. Дохихикались? А всё из-за таких, как мой знакомый, говоривший "Так это их земля - имеют право". На мой вопрос "Кто был твой дед, он не ответил. А его дед был казачий полковник в г. Уральск. Так вот, сами способствовали, поощряли националистов-казахов - так что теперь стонать? Россия кинула миллионы русских, а теперь робко "защищают" - на словах.
Aнатолий Райков
Первый вопрос к автору.А какие Российские войска ты видел на Украине?И что там на Украине делают Грузины,Американцы и прочая уголовная шваль с автоматами в руках со всего мира?А что нам Русским делать если в России какой нибудь иностранец не говорящий и не понимающий ни одного Русского слова,что мы за это должны морду бить?Закончил Мичиганский государственный университет получил высшее образование и это ещё не означает что тебе его дали.Пишешь ты на Русском,а вот мыслишь нажатием клавиш.Если на Русском ещё и мыслил вот тогда можно будет подумать о твоём высшем образовании.
Михаил Беленков
Действительно, про вторжение в/на Украину как-то невнятно сказано.
алиса алиска
а министр информации в казахстане умаров, что за крендель тогда?
Виктор Каменский
Повесить перед носом казахского руководства "штору".
Леонид Буравлев
А почему афтар не учился в казахском университете на казахском языке?)))И почему не пишет на казахском?)))
Aleksandr Alekseev
От статьи так и веет Мичиганом. Ну что же, где учился оттуда и мыслей поднабрался.
Владимир Петросов
Вопрос не стоит выеденного яйца. Решается очень просто - таким как этот Куат Ахметов дать палкой по пустой голове и по заднице (не важно в какой последовательности) и пусть 3,14здует на все 4 стороны. Как ягнёнок станет.
Татьяна Браун
Странная статейка, с заокеанским подвыванием.

Картина дня

наверх