Три из четырех строящихся поликлиник в Иванове могут не сдать в срок

Прокуратура Ивановской области проверила стройки и обнаружила существенное отставание от графика.Прокуратура Ивановской области проверила, как идут работы по строительству поликлиник, которые по нацпроекту "Здравоохранение" возводит компания "Прогресс-строй".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии