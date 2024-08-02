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Три из четырех строящихся поликлиник в Иванове могут не сдать в срок

Три из четырех строящихся поликлиник в Иванове могут не сдать в срок

Прокуратура Ивановской области проверила стройки и обнаружила существенное отставание от графика.Прокуратура Ивановской области проверила, как идут работы по строительству поликлиник, которые по нацпроекту "Здравоохранение" возводит компания "Прогресс-строй".

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