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Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен выделяет деньги Киеву за счёт граждан Франции

Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен выделяет деньги Киеву за счёт граждан Франции

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине €6,1 млрд на закупку вооружений.

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