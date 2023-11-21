В столице пройдет ярмарка вакансий

Национальное агентство занятости 30 ноября организует Ярмарку вакансий, где 50 компаний из сферы общественного питания, торговли, банков и финансов, бухгалтерского учета, информационных технологий, недвижимости, государственного сектора и других сфер деятельности представят более двух тысяч рабочих мест.
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