В столице пройдет ярмарка вакансий

Национальное агентство занятости 30 ноября организует Ярмарку вакансий, где 50 компаний из сферы общественного питания, торговли, банков и финансов, бухгалтерского учета, информационных технологий, недвижимости, государственного сектора и других сфер деятельности представят более двух тысяч рабочих мест.