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Царьград

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Это упущение может дорого обойтись России: Как экс-глава "Яндекса" оказался в связке с Palantir

Это упущение может дорого обойтись России: Как экс-глава "Яндекса" оказался в связке с Palantir

Юрий Баранчик порассуждал о том, как экс-глава "Яндекса" Аркадий Волож оказался в связке с Palantir. По мнению эксперта, это упущение может дорого обойтись России: "Этих людей надо останавливать".

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