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Момент поражения российским FPV-дроном украинского расчета ПТРК Javelin попал в кадр

Момент поражения российским FPV-дроном украинского расчета ПТРК Javelin попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения российским FPV-дроном ВТ-40 укрывавшегося в здании украинского расчета американского ПТРК Javelin.

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