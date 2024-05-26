"Пожалуйста, проявите ваше лидерство": Зеленский молит о помощи Байдена и Си Цзиньпина

Глава украинского режима призвал глав США и Китая помочь "приблизить мир, а не паузу между ударами".Президент Украины Владимир Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина принять участие в саммите по вопросам Украины в Швейцарии, который запланирован на середину июня.