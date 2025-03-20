Захарова: мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид

Мобилизация, которую проводят украинские власти, войдёт в учебники как геноцид собственного народа. Такую точку зрения в Telegram выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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