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Захарова: мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид

Захарова: мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид

Мобилизация, которую проводят украинские власти, войдёт в учебники как геноцид собственного народа. Такую точку зрения в Telegram выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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