Президент Австрии доверит главе МИД Шалленбергу возглавить временное правительство

Президент Австрии принял решение назначить главу Министерства иностранных дел Александера Шалленберга исполняющим обязанности руководителя временного правительства после официальной отставки Себастьяна Курца.
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