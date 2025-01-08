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Президент Австрии доверит главе МИД Шалленбергу возглавить временное правительство

Президент Австрии доверит главе МИД Шалленбергу возглавить временное правительство

Президент Австрии принял решение назначить главу Министерства иностранных дел Александера Шалленберга исполняющим обязанности руководителя временного правительства после официальной отставки Себастьяна Курца.

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