Встроенный компас: что открыли учёные, разглядывая коров со спутника

Однажды я наткнулась на исследование, которое перевернуло мое представление о привычных вещах. Задумывались ли вы когда-нибудь, глядя на пасущееся стадо, что в расположении животных есть незримый порядок? Я — нет.
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