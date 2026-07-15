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stroimdom21

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Встроенный компас: что открыли учёные, разглядывая коров со спутника

Встроенный компас: что открыли учёные, разглядывая коров со спутника

Однажды я наткнулась на исследование, которое перевернуло мое представление о привычных вещах. Задумывались ли вы когда-нибудь, глядя на пасущееся стадо, что в расположении животных есть незримый порядок? Я — нет.

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