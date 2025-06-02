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Похищавшие товары из вагонов российских поездов 36 участников ОПГ получили приговоры

Похищавшие товары из вагонов российских поездов 36 участников ОПГ получили приговоры

В Тверской области суд вынес приговоры 36 участникам организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшихся кражей товаров из вагонов поездов.

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