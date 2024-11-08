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Царьград

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Агент из ЦБ "сливала" секреты, финансировала убийц русских: Что известно о "кроте", что 12 лет работал на СБУ и Запад

Агент из ЦБ "сливала" секреты, финансировала убийц русских: Что известно о "кроте", что 12 лет работал на СБУ и Запад

На Украину и Запад работала сотрудница Южного управления Центрального банка России. Вычислить её помогла случайность.

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