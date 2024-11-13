Тесты усыплённой белки-звезды соцсетей из Нью-Йорка не подтвердили бешенства

Тесты на бешенство белки по кличке Арахис, ставшей звездой социальных сетей, а также енота Фреда, изъятых у хозяина в штате Нью-Йорк, показали отрицательные результаты, сообщает AP со ссылкой на местные власти.
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