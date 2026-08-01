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«Локомотив» набрал только одно очко в первых двух турах РПЛ впервые с сезона-2006

«Локомотив» набрал только одно очко в первых двух турах РПЛ впервые с сезона-2006

В субботу, 1 августа, «Локомотив» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2) в выездном матче второго тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

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