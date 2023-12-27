Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли более 17 тыс. человек В текущем году участниками городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве было создано свыше 130 стартапов.
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