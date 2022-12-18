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Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в новогодней благотворительной акции «Письмо солдату»

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в новогодней благотворительной акции «Письмо солдату»

Ребята из отряда «Юный Армеец» Болотнинского района изготовили новогодние открытки с пожеланиями беречь себя, быть сильными и мужественными.

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