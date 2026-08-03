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Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо

Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Построенный по серийным технологиям пассажирский лайнер МС-21-310 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

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