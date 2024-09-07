Расчеты «Градов» уничтожили скопления живой силы ВСУ в приграничье Курской области

В одном из приграничных районов Курской области расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» успешно уничтожили скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидировали боевую технику украинской армии.
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