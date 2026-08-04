Оппозиция в Грузии начала негативно относиться к России по указанию внешних сил. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).