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Обновленный кроссовер BAIC X55 представили в России

Обновленный кроссовер BAIC X55 представили в России

В России начались продажи китайских кроссоверов BAIC X55 в обновленных комплектациях. Автомобиль получил набор зимних опций, увеличенный до 5 л бачок омывателя, новые материалы отделки и ряд других обновлений.

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