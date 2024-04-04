Обновленный кроссовер BAIC X55 представили в России

В России начались продажи китайских кроссоверов BAIC X55 в обновленных комплектациях. Автомобиль получил набор зимних опций, увеличенный до 5 л бачок омывателя, новые материалы отделки и ряд других обновлений.
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