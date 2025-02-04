Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Глава Пентагона Хегсет поручит военным вузам продвигать идею о американского превосходства

Глава Пентагона Хегсет поручит военным вузам продвигать идею о американского превосходства

Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о «превосходстве США», заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет в своем меморандуме для высшего руководства Пентагона.

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