Глава Пентагона Хегсет поручит военным вузам продвигать идею о американского превосходства

Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о «превосходстве США», заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет в своем меморандуме для высшего руководства Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии