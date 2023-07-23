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Хабаровские спасатели ведут поиски трех пропавших людей

Хабаровские спасатели ведут поиски трех пропавших людей

В трех муниципальных образованиях Хабаровского края спасатели из поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России организовали работы по поиску пропавших людей.

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