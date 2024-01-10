«Модный приговор» возвращается после «исчезновения» Васильева: что стало с 65-летним историком моды?

Любимая передача «Модный приговор» снова вернется на экраны уже в начале 2024 года. Начиная со 2 января, Первый канал активно работает над обновлением формата шоу, переводя его на более захватывающую телевизионную площадку, меняет условия кастинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии