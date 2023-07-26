Пресса США утверждает, что пока ни один украинский лётчик не пересел с тренажёра F-16 в кабину боевого самолёта

Американское издание Politico выходит с публикацией, в которой утверждается, что окончательные договорённости западных стран с Киевом по вопросу обучения и подготовки украинских лётчиков управлению истребителями F-16 до сих пор не достигнуты.
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