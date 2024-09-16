Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как пара авантюристов обманула весь мир на счёт болезни Альцгеймера?

Как пара авантюристов обманула весь мир на счёт болезни Альцгеймера?

Вам когда-нибудь хотелось выдать желаемое за действительное? Подогнать факты под свои представления? А если вы за это получите миллионы долларов? Мне вот например хотелось, когда я писала диссер (не-не, я удержалась).

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