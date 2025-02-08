Медсестра спасала тяжелораненого бойца ВС РФ, закрыв его собой во время обстрела ВСУ

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки.
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